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सरकारी योजना के तहत मिली सब्सिडी के बदले दो लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने पन्ना में उद्यान विभाग के सहायक संचालक प्रदीप श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रवि खरे को गिरफ्तार किया है। सोमवार को लोकायुक्त सागर की टीम ने दोनों को प्रदीप श्रीवास्तव के सरकारी आवास पर 50 हजार रुपए लेते हुए पकड़ा। उनकी पत्नी छतरपुर जिले के बृजपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में सहायक शिक्षिका हैं। मामला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत मिली सब्सिडी से जुड़ा है।