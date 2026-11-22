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राजधानी भोपाल में खेल सुविधाओं के लिहाज से रविवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नाथू बरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर के पहले चरण का लोकार्पण किया। करीब 134 एकड़ में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परिसर के उद्घाटन समारोह को खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जनता को भी इसमें भागीदार बनाया। उन्होंने खिलाड़ियों और दर्शकों से मोबाइल की टॉर्च जलाने की अपील की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी अपनी मोबाइल टॉर्च जलाकर परिसर के लोकार्पण का उत्सव मनाया। समारोह में भारत के साथ चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों ने मार्च पास्ट किया। कार्यक्रम में गायक सुखविंदर सिंह का अभिनंदन भी किया गया। उन्होंने बाद में अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। इस मौके पर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मध्यप्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से 9 करोड़ 23 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि चेक के माध्यम से दी गई।