मध्यप्रदेश: सिया अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखा पत्र, अब एसीएस पर काम में बाधा डालने का लगाया आरोप

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मध्यप्रदेश स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) में प्रशासनिक कामकाज को लेकर विवाद सामने आया है। सिया के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजकर संस्था के कामकाज में सुधार के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में अधिकारियों के बार-बार तबादले और कर्मचारियों पर काम के दबाव समेत कई मुद्दे उठाए गए हैं। अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण से सिया के कामकाज पर असर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि कर्मचारियों को सीमित स्टाफ के बीच काम करना पड़ रहा है और कुछ मामलों में काम नहीं करने पर कार्रवाई या हटाने की चेतावनी जैसी स्थिति भी बन रही है। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लिखे पत्र में पूरे मामले में हस्तक्षेप कर व्यवस्था सुधारने की मांग की है।