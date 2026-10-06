मध्यप्रदेश: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वालों को राहत: फॉर्म-6 के साथ नहीं देना होगा कोई घोषणा पत्र

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मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने निर्देश दिए हैं। अब विशेष कैंप में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वाले मतदाताओं से फॉर्म-6 के अलावा कोई अलग घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें 7, 8 और 9 अक्तूबर को प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कैंप में पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। विशेष कैंप में उन युवाओं के भी फॉर्म लिए जाएंगे, जो 1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं से भी एडवांस में फॉर्म जमा कराए जाएंगे। इस व्यवस्था से नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अलग से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निर्वाचन विभाग ने जिला अधिकारियों को विशेष रूप से युवाओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने और उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करने को कहा है।