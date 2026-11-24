मध्यप्रदेश: प्रदेश पांच लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, सीएम बोले- किसी की नौकरी नहीं जाएगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 24 Nov 2026 09:23 PM IST
सार
प्रदेश के करीब पांच लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी और उनके नियोजन के विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में काम कर रहे करीब पांच लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी राहत का भरोसा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। साथ ही सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि जरूरत के मुताबिक इन कर्मचारियों को कहां और किस तरह नियोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हितों को ध्यान में रखकर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के नेतृत्व में 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और अपनी विभिन्न मांगों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे।
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पदोन्नति से लेकर अनुकंपा नियुक्ति तक का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए और पात्रता के आधार पर एक लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है। महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का भी अभियान चलाकर निराकरण किया जा रहा है। नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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31 मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने के निर्देश से बढ़ी थी चिंता
आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने संबंधी निर्देश जारी किए। इसके बाद कर्मचारियों में असमंजस और नाराजगी बढ़ गई। संगठनों ने छह दिसंबर को आंदोलन करने की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि वित्त विभाग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया था कि संबंधित विभाग यह तय करें कि नियमित पदों के विरुद्ध रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखनी हैं या नहीं। यदि सेवाएं जारी रखी जाती हैं तो संबंधित नियमित पद समाप्त करना होगा। इस व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के बीच सभी की नौकरी जाने की आशंका पैदा हो गई थी। अब मुख्यमंत्री के आश्वासन से कर्मचारियों को राहत मिली है।
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पदोन्नति से लेकर अनुकंपा नियुक्ति तक का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए और पात्रता के आधार पर एक लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है। महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का भी अभियान चलाकर निराकरण किया जा रहा है। नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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31 मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने के निर्देश से बढ़ी थी चिंता
आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने संबंधी निर्देश जारी किए। इसके बाद कर्मचारियों में असमंजस और नाराजगी बढ़ गई। संगठनों ने छह दिसंबर को आंदोलन करने की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि वित्त विभाग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया था कि संबंधित विभाग यह तय करें कि नियमित पदों के विरुद्ध रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखनी हैं या नहीं। यदि सेवाएं जारी रखी जाती हैं तो संबंधित नियमित पद समाप्त करना होगा। इस व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के बीच सभी की नौकरी जाने की आशंका पैदा हो गई थी। अब मुख्यमंत्री के आश्वासन से कर्मचारियों को राहत मिली है।