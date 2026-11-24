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मध्यप्रदेश में काम कर रहे करीब पांच लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी राहत का भरोसा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। साथ ही सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि जरूरत के मुताबिक इन कर्मचारियों को कहां और किस तरह नियोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हितों को ध्यान में रखकर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के नेतृत्व में 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और अपनी विभिन्न मांगों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे।