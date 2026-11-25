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मध्यप्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में 169 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की पदोन्नति निरस्त कर दी गई है। विभाग ने 13 अगस्त को जारी पदोन्नति आदेश को 24 नवंबर को वापस ले लिया। इस फैसले से उन अधिकारियों को झटका लगा है, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति दी गई थी। अब इन अधिकारियों की प्रशासनिक आधार पर नई जगह अस्थायी पदस्थापना की गई है। दरअसल, पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही। विभाग में 186 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए 27 जुलाई को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद 13 अगस्त को 169 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए गए। लेकिन आदेश जारी होने के बाद पदोन्नति में वरिष्ठता और आरक्षण के नियमों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे।