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मध्य प्रदेश में बारिश का दौर खत्म होते ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने रात का तापमान तेजी से गिरा दिया है। शाजापुर का गिरवर 8.4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। भोपाल में भी एक ही रात में पारा 3.4 डिग्री लुढ़ककर 9 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम का मिजाज बता रहा है कि नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी और तीखे तेवर दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों से चक्रवात अकवान और ट्रफ के असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश हो रही थी। जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में हुई बारिश के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। अब मौसम प्रणालियों का असर कम होने और बारिश थमने के बाद उत्तर से ठंडी हवाएं आने लगी हैं। इसका असर दिन और रात दोनों के तापमान पर दिख रहा है।