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मध्यप्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में विदिशा जिले को तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। भोपाल-विदिशा मार्ग का निर्माण 1757 करोड़ रुपये, मेलहुआ-बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग का 3272 करोड़ और अहमदपुर-विदिशा मार्ग का निर्माण 112 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन सड़कों के बनने से विदिशा के विकास को नई गति मिलेगी और भोपाल से उसका जुड़ाव मजबूत होगा। इन परियोजनाओं की मंजूरी पर गंजबासौदा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। विधायक हरिसिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।