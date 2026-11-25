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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सिर्फ तैयार भोजन के नमूने ही नहीं लेंगी, बल्कि भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसकी उपयोग अवधि, रसोई की साफ-सफाई और स्वच्छता के इंतजाम भी जांचेंगी। मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल में खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस भी देखा जाएगा। कैटरिंग संचालकों को भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा। बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस कारोबार करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर खाद्य कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर प्रतिष्ठान का संचालन बंद भी कराया जा सकता है।विभाग की कार्रवाई में कोलार रोड स्थित बैरागढ़ चीचली के आम्र पैलेस में पहले ही गंभीर लापरवाही सामने आ चुकी है। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान यहां बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के कैटरिंग और बैंक्वेट हॉल का संचालन पाया गया। बिल और दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान वर्ष 2025 से खाद्य कारोबार कर रहा था, लेकिन निरीक्षण के समय उसके पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं था। कैंटीन और भोजन बनाने की जगह पर साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। खाद्य सामग्री में रखे ब्रेड और पाव की उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी थी। प्रतिष्ठान के पास गुमास्ता और जीएसटी पंजीयन तो थे, लेकिन खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं मिला।निरीक्षण के दौरान परिसर में कोलार निवासी हर्ष मिश्रा के परिवार का विवाह समारोह चल रहा था। मेहमानों को परोसे जाने वाले भोजन में शामिल पनीर और गुलाब जामुन के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। नमूनों की रिपोर्ट से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी।टीम ने कोलार रोड स्थित दीपक साहू किराना प्रतिष्ठान की भी जांच की। यहां खाद्य सुरक्षा नियमों और स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं मिलीं। बेसन और धनिया पाउडर के नमूने लिए गए। साफ-सफाई और निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं मिलने पर संचालक को सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। शादी के सीजन में विभाग की इस कार्रवाई का मकसद मैरिज गार्डन और कैटरिंग संचालकों को खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन के लिए जवाबदेह बनाना है। अब जांच में यह भी देखा जाएगा कि मेहमानों की थाली तक पहुंचने वाला भोजन सुरक्षित है या नहीं।