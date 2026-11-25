भोपाल में आज: जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण, भारत-जापान में हॉकी मुकाबला; जलकर वसूली पर कांग्रेस का विरोध
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 25 Nov 2026 09:13 AM IST
सार
जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत आज कलेक्टरों, संभागायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों का प्रशिक्षण होगा। वहीं महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत-जापान का मुकाबला होगा। जलकर वसूली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद दल प्रेस वार्ता करेगा।
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विस्तार
जनगणना के लिए कलेक्टरों और संभागायुक्तों का प्रशिक्षण
जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें कलेक्टर (प्रमुख जनगणना अधिकारी), संभागायुक्त (संभागीय जनगणना अधिकारी), नगर निगम आयुक्त (अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी) और जिला जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण में मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, भारत सरकार के जनगणना महानिदेशालय के उप महानिदेशक विश्वजीत दास और जनगणना निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: भारत-जापान का मुकाबला
महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम 7 बजे भारत और जापान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रही हैं। लीग चरण में भारतीय टीम का यह आखिरी मुकाबला होगा। भारत जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। इस मुकाबले के बाद अगले दौर की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी।
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जलकर वसूली के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल की प्रेस वार्ता
भोपाल नगर निगम की जल वितरण व्यवस्था और जलकर वसूली का काम निजी कंपनी को सौंपने के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल आज दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेगा। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी को निगम परिषद के प्रस्ताव लाए बगैर ठेका दे दिया। जहां लोगों से 250 रुपये जलकर लिया जाना चाहिए, वहां 700 रुपये तक की वसूली की जा रही है। इस कथित अतिरिक्त वसूली के विरोध में पार्षद दल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जवाब मांगेगा। प्रेस वार्ता अटल भवन के प्रथम तल स्थित कांग्रेस पार्षद दल कक्ष में होगी।
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जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें कलेक्टर (प्रमुख जनगणना अधिकारी), संभागायुक्त (संभागीय जनगणना अधिकारी), नगर निगम आयुक्त (अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी) और जिला जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण में मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, भारत सरकार के जनगणना महानिदेशालय के उप महानिदेशक विश्वजीत दास और जनगणना निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: भारत-जापान का मुकाबला
महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम 7 बजे भारत और जापान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रही हैं। लीग चरण में भारतीय टीम का यह आखिरी मुकाबला होगा। भारत जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। इस मुकाबले के बाद अगले दौर की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी।
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जलकर वसूली के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल की प्रेस वार्ता
भोपाल नगर निगम की जल वितरण व्यवस्था और जलकर वसूली का काम निजी कंपनी को सौंपने के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल आज दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेगा। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी को निगम परिषद के प्रस्ताव लाए बगैर ठेका दे दिया। जहां लोगों से 250 रुपये जलकर लिया जाना चाहिए, वहां 700 रुपये तक की वसूली की जा रही है। इस कथित अतिरिक्त वसूली के विरोध में पार्षद दल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जवाब मांगेगा। प्रेस वार्ता अटल भवन के प्रथम तल स्थित कांग्रेस पार्षद दल कक्ष में होगी।