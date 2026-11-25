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भोपाल में आज: जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण, भारत-जापान में हॉकी मुकाबला; जलकर वसूली पर कांग्रेस का विरोध

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Wed, 25 Nov 2026 09:13 AM IST

सार जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत आज कलेक्टरों, संभागायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों का प्रशिक्षण होगा। वहीं महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत-जापान का मुकाबला होगा। जलकर वसूली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद दल प्रेस वार्ता करेगा।



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