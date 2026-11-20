एमपी: लोक निर्माण विभाग में तीन अधीक्षण यंत्रियों के तबादले, शालिग राम बघेल बने प्रभारी प्रमुख अभियंता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 20 Nov 2026 10:58 PM IST
सार
मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग ने तीन अधीक्षण यंत्रियों के तबादले करते हुए नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। शालिग राम बघेल को प्रभारी प्रमुख अभियंता (बीएंडआर) बनाया गया है, जबकि योगेंद्र सिंह बागोले और रामलाल वर्मा को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को तीन अधीक्षण यंत्रियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार, शालिग राम बघेल को प्रभारी प्रमुख अभियंता (बीएंडआर), लोक निर्माण विभाग भोपाल बनाया गया है। इससे पहले वे प्रभारी प्रमुख अभियंता (भवन) के पद पर कार्यरत थे। वहीं, रामलाल वर्मा को प्रभारी मुख्य अभियंता के पद से हटाकर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उन्हें पर्यटन विभाग के अंतर्गत सेवाएं देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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इसी तरह, उज्जैन परिक्षेत्र में प्रभारी मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत योगेंद्र सिंह बागोले को भोपाल बुलाकर प्रभारी प्रमुख अभियंता (भवन) बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 20 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी तबादले आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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इसी तरह, उज्जैन परिक्षेत्र में प्रभारी मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत योगेंद्र सिंह बागोले को भोपाल बुलाकर प्रभारी प्रमुख अभियंता (भवन) बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 20 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी तबादले आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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