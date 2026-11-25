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मध्यप्रदेश पुलिस में नए साल की शुरुआत बड़े प्रशासनिक बदलावों के साथ हो सकती है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 33 अधिकारियों को पदोन्नति देने की तैयारी है। दिसंबर में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी। इसके बाद एक जनवरी 2027 से अधिकारियों को नई रैंक मिल सकती है। इस पदोन्नति में 20 अधिकारी डीआईजी से आईजी, 12 अधिकारी डीआईजी और एक अधिकारी आईजी से एडीजी बनेंगे। पदोन्नति का असर केवल अधिकारियों की रैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक पदस्थापना में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आईजी बनने वाले अधिकारियों की जगह खाली होने वाले पदों पर नई नियुक्तियां होंगी। वहीं, डीआईजी स्तर पर भी पदों और जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना है। ऐसे में नए साल में कई जिलों के एसपी भी बदले जा सकते हैं।