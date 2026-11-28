राजधानी के वीआईपी रोड पर शनिवार दोपहर को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कोहेफिजा चौराहे के पास बच्चों से भरी एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग पर चढ़ गई। हादसे के वक्त बस में लिटिल एंजल स्कूल के बच्चे सवार थे। दुर्घटना में 5 से 7 बच्चों के साथ एक शिक्षिका के घायल होने की सूचना है। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं बताई गई है।हादसे की सूचना मिलते ही कोहेफिजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने राहगीरों की मदद से घायल बच्चों को तत्काल हमीदिया अस्पताल और नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना के कारण वीआईपी रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ घर ले गए।मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। राहगीरों द्वारा बनाए गए एक वीडियो में बस चालक नशे की हालत में दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस चालक को थाने ले गई है और उससे पूछताछ की जा रही है।एसीपी ट्रैफिक विजय दुबे के मुताबिक दुर्घटना में कुछ बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। किसी भी बच्चे की स्थिति चिंताजनक नहीं है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के साथ चालक की भूमिका और वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है।