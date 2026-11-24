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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के एक वीडियो को लेकर मध्यप्रदेश में सियासत गरमा गई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी के नेतृत्व में भोपाल के साइबर क्राइम थाने पहुंचा और मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने पीसी शर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा की शिकायत के मुताबिक, नितिन नवीन के मूल संबोधन के वीडियो में कथित तौर पर बदलाव कर उसमें ऐसे बयान जोड़ दिए गए, जिससे उनके वक्तव्य का अर्थ बदल गया। पार्टी का आरोप है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर लोगों को गुमराह करने और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि खराब करने की कोशिश की गई। शिकायत के साथ भाजपा ने मूल वीडियो भी पुलिस को सौंपा है, ताकि दोनों वीडियो का मिलान कर सच्चाई की जांच की जा सके।