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केंद्रीय जेल में महिला प्रहरी से दुष्कर्म का आरोप, प्रशासनिक जेलर हिरासत मेंभोपाल की केंद्रीय जेल में महिला प्रहरी ने प्रशासनिक जेलर पर दुष्कर्म करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर गांधी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में प्रशासनिक जेलर को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है।मैनिट भोपाल विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई पहल करने जा रहा है। इसमें ओम जाप, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों के तनाव का आकलन किया जाएगा। खास बात यह है कि मशीन के माध्यम से यह भी पता लगाया जाएगा कि इन गतिविधियों से तनाव में कितनी कमी आई।भोपाल नगर निगम ने अपनी आवासीय योजनाओं की संपत्तियों को बेचने के लिए नई प्रक्रिया अपनाने की तैयारी की है। अब 212 डुप्लेक्स और 145 प्लॉट नीलामी के माध्यम से बेचे जाएंगे। इसके साथ ही अरहेड़ी के 53 मकानों की कीमत भी तय की गई है। निगम का लक्ष्य खाली पड़ी संपत्तियों को बेचकर राजस्व जुटाना है।मध्य प्रदेश सरकार एक दिसंबर को बाजार से 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह राशि सरकारी वित्तीय जरूरतों और खर्चों के प्रबंधन के लिए जुटाई जाएगी। प्रदेश के कर्ज और पूंजीगत खर्च को लेकर यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर तेज हो गया है। कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भोपाल समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की विदाई परेड की तैयारियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनके सेवा विस्तार को लेकर आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेगी।