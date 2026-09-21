एमपी स्वामित्व योजना: मुफ्त रजिस्ट्री को लेकर नया प्लान, पटवारी पदेन रहेगा; विवाद होने पर राज्य सरकार लड़ेगी

विज्ञापन

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने पटवारियों की चिंता का समाधान करने की तैयारी कर ली है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया में संबंधित हल्के का पटवारी पदेन रहेगा। रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नोडल अधिकारी रहेंगे। सरकार जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगी।