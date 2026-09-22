गरबा पर MP में घमासान: शर्मा बोले- बहन-बेटियों को लाओ, सारंग ने भी रखी बात; मसूद बोले- नफरत मत फैलाओ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 22 Sep 2026 11:04 AM IST
सार
नवरात्रि से पहले मध्यप्रदेश में गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा के रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग के बयानों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तीखा पलटवार किया है।
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विस्तार
नवरात्रि से पहले मध्यप्रदेश में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री का मुद्दा सियासी बहस छिड़ गई हैं। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग के बयानों के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया है। शर्मा ने मुस्लिमों से गरबा में आने के बजाय तिलक लगाकर “परमानेंट” आने की बात कही, वहीं यह भी कहा कि अकेले लड़के क्यों आएं, अपनी बहन-बेटियों को भी लेकर आएं। दूसरी ओर विश्वास सारंग ने गरबा को धार्मिक आयोजन बताते हुए इसमें शामिल होने को लेकर अपनी बात रखी। इन बयानों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा नेताओं पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।
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रामेश्वर शर्मा बोले- अकेले क्यों, बहन-बेटियों को भी लेकर आओ
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर कहा कि अगर मुस्लिम गरबा में आना चाहते हैं तो आएं, लेकिन अकेले गरबा में ही क्यों आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तिलक लगाकर और जय श्रीराम बोलकर “परमानेंट” भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। साथ ही शर्मा ने कहा कि गोमाता की रक्षा भी करें। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गरबा में अकेले लड़के ही क्यों आना चाहते हैं। घर से अपनी बहन-बेटियों को भी लेकर आएं। उन्होंने कहा कि “हमारे भी छोरे तैयार हैं।”
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विश्वास सारंग बोले- गरबा धार्मिक आयोजन
गरबा में मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने गरबा को धार्मिक आयोजन बताते हुए इसमें शामिल होने के लिए धार्मिक आस्था का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह मां दुर्गा की स्तुति और आशीर्वाद लेने का आयोजन हैं। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एंटरटेंटमेंट ना समझें। उन्होंने मुस्लिमों की एंट्री पर कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म स्वीकार करता है तो गरबा में आ सकता हैं।
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मसूद बोले- बदतमीजी छोड़िए, माहौल खराब न करें
दो भाजपा नेताओं के बयानों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अच्छे धार्मिक माहौल को बिगाड़कर केवल नफरत की बात करते हैं। मसूद ने रामेश्वर शर्मा को लेकर कहा कि वह “बदतमीज हैं और कुछ नहीं हैं। मसूद ने कहा कि ऐसे लोगों को सुधरना चाहिए और समय सुधरने का है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद गधा और घोड़ा होगा, उसे दूसरे गधे-घोड़े ही दिखाई देंगे, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं।
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रामेश्वर शर्मा बोले- अकेले क्यों, बहन-बेटियों को भी लेकर आओ
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर कहा कि अगर मुस्लिम गरबा में आना चाहते हैं तो आएं, लेकिन अकेले गरबा में ही क्यों आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तिलक लगाकर और जय श्रीराम बोलकर “परमानेंट” भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। साथ ही शर्मा ने कहा कि गोमाता की रक्षा भी करें। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गरबा में अकेले लड़के ही क्यों आना चाहते हैं। घर से अपनी बहन-बेटियों को भी लेकर आएं। उन्होंने कहा कि “हमारे भी छोरे तैयार हैं।”
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विश्वास सारंग बोले- गरबा धार्मिक आयोजन
गरबा में मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने गरबा को धार्मिक आयोजन बताते हुए इसमें शामिल होने के लिए धार्मिक आस्था का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह मां दुर्गा की स्तुति और आशीर्वाद लेने का आयोजन हैं। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एंटरटेंटमेंट ना समझें। उन्होंने मुस्लिमों की एंट्री पर कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म स्वीकार करता है तो गरबा में आ सकता हैं।
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मसूद बोले- बदतमीजी छोड़िए, माहौल खराब न करें
दो भाजपा नेताओं के बयानों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अच्छे धार्मिक माहौल को बिगाड़कर केवल नफरत की बात करते हैं। मसूद ने रामेश्वर शर्मा को लेकर कहा कि वह “बदतमीज हैं और कुछ नहीं हैं। मसूद ने कहा कि ऐसे लोगों को सुधरना चाहिए और समय सुधरने का है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद गधा और घोड़ा होगा, उसे दूसरे गधे-घोड़े ही दिखाई देंगे, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं।