गरबा पर MP में घमासान: शर्मा बोले- बहन-बेटियों को लाओ, सारंग ने भी रखी बात; मसूद बोले- नफरत मत फैलाओ

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नवरात्रि से पहले मध्यप्रदेश में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री का मुद्दा सियासी बहस छिड़ गई हैं। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग के बयानों के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया है। शर्मा ने मुस्लिमों से गरबा में आने के बजाय तिलक लगाकर “परमानेंट” आने की बात कही, वहीं यह भी कहा कि अकेले लड़के क्यों आएं, अपनी बहन-बेटियों को भी लेकर आएं। दूसरी ओर विश्वास सारंग ने गरबा को धार्मिक आयोजन बताते हुए इसमें शामिल होने को लेकर अपनी बात रखी। इन बयानों पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा नेताओं पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।