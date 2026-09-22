एमपी के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए कल बंगलुरु में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे सीएम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 22 Sep 2026 09:54 AM IST
सार
मध्यप्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को बंगलुरु में निवेशकों से संवाद करेंगे। बैठक में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश, सुविधाओं और राज्य की औद्योगिक नीतियों पर चर्चा होगी।
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विस्तार
मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब देश के प्रमुख तकनीकी केंद्र बंगलुरु के निवेशकों से सीधे संवाद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को बंगलुरु में टेलीकॉम उद्योग के प्रमुख निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होंगे। बैठक में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। ताज बंगलुरु में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री निवेशकों को ग्वालियर टीएमजेड में उपलब्ध सुविधाओं, निवेश के अवसरों और राज्य की औद्योगिक नीतियों की जानकारी देंगे। टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के साथ रिसर्च, नवाचार और इससे जुड़े उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी।
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निवेशकों को नीतियों और सुविधाओं की जानकारी
बैठक में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की प्रमुख विशेषताओं और निवेशकों को मिलने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निवेश से जुड़े अवसरों और सरकार की नीतियों पर प्रस्तुति देंगे। टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। जो उद्योग ग्वालियर में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके प्रस्ताव और अपेक्षाओं पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवेशकों के सवालों और सुझावों पर बातचीत करेंगे और उन्हें राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध सहयोग की जानकारी देंगे।
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सिंधिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे
बैठक में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उद्योग जगत की मौजूदगी में होने वाला यह संवाद ग्वालियर टीएमजेड में निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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तकनीकी संस्थानों का दौरा भी करेंगे
मुख्यमंत्री बंगलुरु प्रवास के दौरान टेलीकॉम और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े संस्थानों का दौरा भी करेंगे। वे क्वालकॉम के आरएंडडी सेंटर के साथ सिग्नलचिप इनोवेशन और सिग्नलट्रॉन सिस्टम का अवलोकन करेंगे। इन केंद्रों पर रिसर्च और टेलीकॉम तकनीक में हो रहे काम की जानकारी ली जाएगी। साथ ही बंगलुरु के तकनीकी इकोसिस्टम और ग्वालियर टीएमजेड के बीच संभावित सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होगी।
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निवेशकों को नीतियों और सुविधाओं की जानकारी
बैठक में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की प्रमुख विशेषताओं और निवेशकों को मिलने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निवेश से जुड़े अवसरों और सरकार की नीतियों पर प्रस्तुति देंगे। टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। जो उद्योग ग्वालियर में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके प्रस्ताव और अपेक्षाओं पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवेशकों के सवालों और सुझावों पर बातचीत करेंगे और उन्हें राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध सहयोग की जानकारी देंगे।
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सिंधिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे
बैठक में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उद्योग जगत की मौजूदगी में होने वाला यह संवाद ग्वालियर टीएमजेड में निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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तकनीकी संस्थानों का दौरा भी करेंगे
मुख्यमंत्री बंगलुरु प्रवास के दौरान टेलीकॉम और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े संस्थानों का दौरा भी करेंगे। वे क्वालकॉम के आरएंडडी सेंटर के साथ सिग्नलचिप इनोवेशन और सिग्नलट्रॉन सिस्टम का अवलोकन करेंगे। इन केंद्रों पर रिसर्च और टेलीकॉम तकनीक में हो रहे काम की जानकारी ली जाएगी। साथ ही बंगलुरु के तकनीकी इकोसिस्टम और ग्वालियर टीएमजेड के बीच संभावित सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होगी।