मध्यप्रदेश: ‘तेरे बाप का कार्यक्रम है... कई सिंघम आए और गए’, कांग्रेस नेता सज्जन के बयान पर IPS एसोसिएशन नाराज

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19 सितंबर को राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान पुलिस व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर मध्य प्रदेश भारतीय पुलिस सेवा संघ ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने जारी प्रेस नोट में कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के प्रति मीडिया में की गई टिप्पणियां अशोभनीय, आपत्तिजनक और अपमानजनक थीं। एसोसिएशन के अनुसार, कार्यक्रम में मंच प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नगरीय पुलिस इंदौर के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत को सौंपी गई थी। कार्यक्रम के दौरान पंडाल में अत्यधिक भीड़ होने से व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बाद पुलिस उपायुक्त रावत ने कार्यक्रम से पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए भीड़ को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की। प्रेस नोट में कहा गया है कि इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी को लेकर मीडिया में बयान दिए। एसोसिएशन ने इन बयानों में की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है।