एमपी: प्रदेश में 6,637 करोड़ के 23 शहरी प्रोजेक्ट अटके, मंजूरियों के फेर में विकास की रफ्तार धीमी

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प्रदेश के बड़े शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए चल रहे 6,637 करोड़ रुपये से ज्यादा के शहरी प्रोजेक्ट मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों के कारण अटक रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की हालिया समीक्षा में 13 नगरीय निकायों की 23 ऐसी परियोजनाओं की स्थिति सामने आई है, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें रेलवे, एनएचएआई, वन एवं पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों के साथ जमीन संबंधी मामले भी परियोजनाओं की रफ्तार पर असर डाल रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक इन 23 परियोजनाओं की कुल लागत 6,637.49 करोड़ रुपये है। कई परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति निर्धारित समय की तुलना में काफी कम दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चिंता उन प्रोजेक्ट को लेकर है, जिनमें करोड़ों रुपये की लागत के बावजूद काम की प्रगति एक अंक या बेहद कम प्रतिशत में है।