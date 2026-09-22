डोल ग्यारस आज: पुराने शहर में ट्रैफिक बदलेगा, जुलूस जहां पहुंचेगा वहीं बंद होंगे रास्ते, 6 चरणों में डायवर्जन

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भारी वाहनों का प्रवेश रोका जाएगापीरगेट से आगे मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के साथ बीसीएलएल सिटी बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। भोपाल टॉकीज से इमामबाड़ा की ओर भी मध्यम और भारी वाहन नहीं जा सकेंगे।रॉयल मार्केट से तीन मोहरा, भोपाल टॉकीज, नादरा बस स्टैंड और भारत टॉकीज होकर निकल सकेंगे।नादरा से घोड़ा नक्कास तक रोकनादरा बस स्टैंड से घोड़ा नक्कास की ओर जाने वाले सभी वाहनों को रोका जाएगा।वाहनों को परिवर्तित मार्गों से निकाला जाएगा।जुमेराती गेट की ओर रास्ता बंद: आजाद मार्केट तिराहे से जुमेराती गेट तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। चौक बाजार से लोहा बाजार होकर भी जुमेराती गेट नहीं जा सकेंगे।भारी वाहनों पर रोकमोती मस्जिद से बुधवारा और बुधवारा से मोती मस्जिद की ओर मध्यम और भारी मालवाहक वाहन नहीं जा सकेंगे।मोती मस्जिद से रेतघाट-गिन्नौरी और बुधवारा से गिन्नौरी-रेतघाट होकर वाहन निकल सकेंगे।अंतिम हिस्से में रहेगा बदलाव: पुराने मछली घर तिराहे और पीएचक्यू तिराहे से खटलापुरा मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा।पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे से गांधी पार्क मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकेगा।सबसे बड़ा डायवर्जन जुलूस के तलैया काली मंदिर पहुंचने के बाद दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भारत टॉकीज से लिली टॉकीज होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे तक रास्ता बंद रहेगा।भारत टॉकीज से पुल बोगदा, प्रभात चौराहा और सुभाष नगर आरओबी होकर जाएं।पुलिस कंट्रोल रूम से जेल मुख्यालय, कोर्ट चौराहा, मैदा मिल और सुभाष नगर आरओबी होकर निकलें।: लिंक रोड नंबर-1, बोर्ड ऑफिस, डीबी मॉल, मैदा मिल, सुभाष नगर आरओबी और प्रभात चौराहा होकर जाएं।पुल बोगदा, प्रभात चौराहा, सुभाष नगर आरओबी, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस और लिंक रोड नंबर-1 का इस्तेमाल करें।डोल ग्यारस के जुलूस का असर पुराना शहर, पीरगेट, इमामबाड़ा, जुमेराती, सुल्तानिया रोड, बुधवारा, तलैया, भारत टॉकीज और खटलापुरा मंदिर के आसपास ज्यादा रहेगा। जुलूस आगे बढ़ने के साथ संबंधित हिस्से में ट्रैफिक रोका जाएगा और स्थिति सामान्य होने पर रास्ता खोला जाएगा।