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मध्य प्रदेश सरकार अब औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर देने जा रही है। इसके लिए औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी है। नई व्यवस्था में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को केवल निवेश की राशि के आधार पर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि उनके जरिए पैदा होने वाले रोजगार को भी महत्व दिया जाएगा। यानी कोई उद्योग जितने अधिक लोगों को नौकरी देगा, उसे उतना अधिक सरकारी प्रोत्साहन मिल सकेगा। बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में इंप्लॉयमेंट फोकस नीति सहित उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के कई प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक, निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (सीसीआईपी) के तहत मिलने वाली सब्सिडी और दूसरी रियायतों को रोजगार सृजन से जोड़ने की तैयारी है। इससे बड़े निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को अधिक लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में एक हजार सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है।