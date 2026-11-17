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दूसरे व्यक्ति की जमानत कराने के लिए फर्जी एफडी को असली बताकर जमानतदार बनने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमलता अहिरवार की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शाहरूख उर्फ सलीम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की पांच धाराओं में एक-एक साल के साधारण कारावास और कुल पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।