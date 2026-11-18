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मौसम विभाग के अनुसार, 20 नवंबर को शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है। 21 नवंबर को बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है। मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में आंधी-बारिश की संभावना है।प्रदेश में बारिश के अलर्ट के बीच रात के तापमान में गिरावट का दौर भी जारी है। शहडोल का कल्याणपुर 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। कटनी के करौंदी में पारा 10.9 डिग्री, दमोह में 12, नौगांव में 12.2, उमरिया में 13.1 और पचमढ़ी में 13.2 डिग्री दर्ज किया गया।छिंदवाड़ा और जबलपुर में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री रहा। भोपाल, खजुराहो और ग्वालियर में यह 13.18 डिग्री दर्ज हुआ। मंडला में 14, सतना और सीधी में 14.2, बैतूल में 14.3 और मलाजखंड में 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों के मौसम पर भी पड़ रहा है। उत्तरी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। भोपाल में 16-17 नवंबर की रात न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।मौसम विभाग के पिछले 10 साल के आंकड़ों के मुताबिक, नौ साल नवंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में तेज ठंड पड़ी है। इस बार भी 20 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। ग्वालियर-चंबल संभाग में उत्तरी हवाओं का असर ज्यादा रहता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक, ग्वालियर में नवंबर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और उज्जैन में 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में नवंबर के दौरान बारिश होने का भी ट्रेंड रहा है। इस बार भी महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह में मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से बारिश की संभावना बन रही है।