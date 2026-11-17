एमपी: कौन हैं IPS तरुण नायक, जिन्हें DGP ने बनाया प्रवक्ता? 2009 बैच के अधिकारी, गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 17 Nov 2026 08:54 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी तरुण नायक को प्रदेश पुलिस का अधिकृत प्रवक्ता बनाया है। अब वे कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में मीडिया को आधिकारिक जानकारी देंगे।
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विस्तार
मध्यप्रदेश पुलिस को पहली बार नहीं, बल्कि अब एक निर्धारित अधिकृत प्रवक्ता के रूप में डीआईजी तरुण नायक की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में विभाग का प्रवक्ता नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण नायक को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने 13 नवंबर को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। तरुण नायक वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल में डीआईजी (कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा) के पद पर पदस्थ हैं। नई जिम्मेदारी के तहत वे प्रदेश में होने वाली घटनाओं और उनसे निर्मित कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़े मामलों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आधिकारिक जानकारी देंगे।
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कौन हैं तरुण नायक?
तरुण नायक मध्यप्रदेश कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) हैदराबाद से बीटेक किया है। आईपीएस बनने से पहले वे निजी क्षेत्र की अच्छी नौकरी छोड़कर सिविल सेवा में आए थे। उनकी पहचान पुलिस के फील्ड ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों में भी रही है।
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इन जिलों में संभाल चुके हैं कमान
तरुण नायक मध्यप्रदेश में अशोकनगर, नीमच, सिवनी और सीधी में पुलिस अधीक्षक (एसपी) रह चुके हैं। इसके अलावा इंदौर और मंडला में विशेष सशस्त्र बल की बटालियन में कमांडेंट की जिम्मेदारी भी संभाली। वे पुलिस मुख्यालय की हॉक फोर्स में भी कंपनी कमांडर रहे हैं।
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गैलेंट्री मेडल से हो चुके हैं सम्मानित
तरुण नायक को वर्ष 2021 में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री (PMG) से सम्मानित किया गया था। यह पदक पुलिस सेवा में विशिष्ट वीरता के लिए दिया जाता है। उनकी नई नियुक्ति के बाद अब प्रदेश पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में मीडिया को आधिकारिक जानकारी देने की जिम्मेदारी उनके पास होगी।
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कौन हैं तरुण नायक?
तरुण नायक मध्यप्रदेश कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) हैदराबाद से बीटेक किया है। आईपीएस बनने से पहले वे निजी क्षेत्र की अच्छी नौकरी छोड़कर सिविल सेवा में आए थे। उनकी पहचान पुलिस के फील्ड ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों में भी रही है।
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इन जिलों में संभाल चुके हैं कमान
तरुण नायक मध्यप्रदेश में अशोकनगर, नीमच, सिवनी और सीधी में पुलिस अधीक्षक (एसपी) रह चुके हैं। इसके अलावा इंदौर और मंडला में विशेष सशस्त्र बल की बटालियन में कमांडेंट की जिम्मेदारी भी संभाली। वे पुलिस मुख्यालय की हॉक फोर्स में भी कंपनी कमांडर रहे हैं।
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गैलेंट्री मेडल से हो चुके हैं सम्मानित
तरुण नायक को वर्ष 2021 में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री (PMG) से सम्मानित किया गया था। यह पदक पुलिस सेवा में विशिष्ट वीरता के लिए दिया जाता है। उनकी नई नियुक्ति के बाद अब प्रदेश पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में मीडिया को आधिकारिक जानकारी देने की जिम्मेदारी उनके पास होगी।