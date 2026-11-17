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मध्यप्रदेश पुलिस को पहली बार नहीं, बल्कि अब एक निर्धारित अधिकृत प्रवक्ता के रूप में डीआईजी तरुण नायक की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में विभाग का प्रवक्ता नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण नायक को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने 13 नवंबर को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। तरुण नायक वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल में डीआईजी (कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा) के पद पर पदस्थ हैं। नई जिम्मेदारी के तहत वे प्रदेश में होने वाली घटनाओं और उनसे निर्मित कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़े मामलों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आधिकारिक जानकारी देंगे।