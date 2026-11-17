राजधानी भोपाल में अखबार के नाम और पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और वसूली का कथित नेटवर्क चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजधानी के पॉश इलाके हर्षवर्धन नगर में एक दैनिक अखबार के कार्यालय से महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में सरपंचों, विधायकों और पंचायत सचिवों को फोन कर वसूली का खेल चलने का आरोप है। कथित तौर पर यहां फर्जी कॉल सेंटर के जरिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर फोन किए जाते थे। जो लोग विज्ञापन देने से इनकार करते, उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर प्रकाशित कर बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। महाराष्ट्र के कई सरपंचों की सामूहिक शिकायत के बाद नागपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उसके तार भोपाल तक पहुंच गए। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भोपाल पहुंचकर टीटी नगर पुलिस की मदद से कार्यालय में दबिश दी। मौके पर करीब 34 लोग मिले, जिनमें से एक महिला समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ महाराष्ट्र ले गई।

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