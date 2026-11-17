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राजधानी के कोलार इलाके में शादी का झांसा देकर एक महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पानी-पुरी और फास्ट फूड का ठेला लगाकर गुजर-बसर करने वाली 34 वर्षीय महिला के साथ गैम्बिया के रहने वाले एक युवक ने पहले उससे दोस्ती की और फिर पति से तलाक होने के बाद शादी करने का भरोसा दिलाकर उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। हाल ही में उसके दूसरी युवती के साथ प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर महिला को धोखे का अहसास हुआ। जब वह अपने भाई के साथ आरोपी से बात करने पहुंची तो उसने धक्का-मुक्की कर दी। इसके बाद पीड़िता ने कोलार रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।