विज्ञापन

मध्य प्रदेश की डेस्टिनेशन कैबिनेट इस बार चंबल के गांधीसागर बांध के बैकवाटर में होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण 11,474 करोड़ रुपये की गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी। यह परियोजना पूरी होने पर प्रदेश को बिजली भंडारण की ऐसी सुविधा मिलेगी, जिससे सौर और पवन ऊर्जा से बनी अतिरिक्त बिजली को पानी के जरिए स्टोर कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। खासकर सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में इस परियोजना से 1920 मेगावाट बिजली लगातार छह घंटे तक उपलब्ध कराई जा सकेगी।