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मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल में पदस्थ नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की मर्यादा के विपरीत आचरण करने के मामले में शासन ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल, 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। इस दौरान संयुक्त संचालक अमित गजभिये बिस्तर पर लेटे हुए और अंडरपैंट पहने नजर आए थे। वे कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते हुए भी दिखाई दिए। अदालत ने उनके इस व्यवहार को न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत माना था। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इसके लिए उन्हें चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया था।