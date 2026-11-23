विज्ञापन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्तियों और अधिकारियों की भूमिका को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण) अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को शिकायत भेजी है। इसमें मुखर्जी को पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में हुई नियुक्तियों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में सबसे गंभीर सवाल अनिरुद्ध मुखर्जी की दोहरी भूमिका को लेकर उठाया गया है। दुबे का आरोप है कि मुखर्जी एक ओर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार के 26 फरवरी 2026 के आदेश के तहत वे पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में अधिनिर्णायक अधिकारी (एडजुकेटिंग आफिसर) भी हैं। इस भूमिका में उन्हें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर जुर्माना तय करने का अधिकार है।दुबे ने सवाल उठाया है कि जो अधिकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उद्योगों को अनुमतियां देने की भूमिका में है, वही उन उद्योगों के खिलाफ प्रदूषण कानूनों के उल्लंघन के मामलों में सुनवाई कैसे कर सकता है। उनके मुताबिक, इससे निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल खड़े होते हैं और हितों का टकराव पैदा होता है।