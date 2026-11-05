हाईकोर्ट से राहत: स्कूल प्रबंधन को निर्देश-सात दिन में दें दस्तावेज, अंकसूची-टीसी के लिए भटक रहा था छात्र

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कक्षा सातवीं और आठवीं की अंकसूची तथा स्थानांतरण प्रमाणपत्र पाने के लिए भटक रहे 14 वर्षीय छात्र को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने बलदेवबाग क्षेत्र में स्थित स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वह याचिकाकर्ता छात्र को सात दिन की तय अवधि के भीतर संबंधित सभी शैक्षणिक दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए।