प्रदेश में 63 हजार करोड़ से बनेंगे पांच नए ग्रीनफील्ड हाईवे, भोपाल से मंदसौर और ग्वालियर तक बनेगा नया कॉरिडोर

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मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इन पर करीब 63 हजार 296 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पांचों कॉरिडोर की कुल लंबाई 1398 किलोमीटर होगी। खास बात यह है कि इन सड़कों के बनने से भोपाल से मंदसौर और ग्वालियर के साथ सागर से सतना, जबलपुर से आशापुर और कटनी से सिंगरौली तक आने-जाने के लिए नया सड़क मार्ग उपलब्ध होगा। ये सभी कॉरिडोर चार लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में प्रस्तावित हैं। यानी इनके लिए नए सिरे से सड़क मार्ग विकसित किया जाएगा और प्रवेश तथा निकास के स्थान निर्धारित होंगे। फिलहाल परियोजनाएं तैयारी के चरण में हैं। तीन कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जबकि दो के लिए कंसल्टेंट चयन की निविदा प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़कों का काम तेज करने और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाकर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।