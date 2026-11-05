गिर गाय का कमाल! रोज 19 लीटर दूध देकर जीता 1 लाख का इनाम, उज्जैन के गौरव बने MP के नंबर-1 पशुपालक

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देशी नस्ल की गायों का पालन केवल परंपरा नहीं, बल्कि अच्छी कमाई का जरिया भी बन सकता है। उज्जैन जिले के वृंदावन ग्राम तालोद के पशुपालक गौरव रघुवंशी ने इसे साबित किया है। उनकी गिर नस्ल की गाय ने प्रतिदिन औसतन 19 लीटर दूध देकर प्रदेश की दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवंबर को गोवर्धन पर्व पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में गौरव रघुवंशी सहित प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।