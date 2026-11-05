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एमपी: कपास और तुअर की फसल के बीच उगा रहे थे गांजा,  1.57 करोड़ के 1284 पौधे जब्त

Thu, 05 Nov 2026 10:04 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 05 Nov 2026 10:04 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के धार जिले में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गांजा खेती के दो मामलों का खुलासा किया है। कपास और तुअर की फसल के बीच उगाए जा रहे 1284 पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 1.57 करोड़ रुपये से अधिक है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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MP: 1,284 Cannabis Plants Worth Rs 1.57 Crore Seized from Cotton and Pigeon Pea Fields in Dhar
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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धार जिले में अवैध गांजा खेती के खिलाफ पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की है। कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों खेतों से कुल 1284 हरे पौधे जब्त किए हैं। इनका वजन 969.335 किलोग्राम और अनुमानित कीमत 1 करोड़ 57 लाख 12 हजार रुपये बताई गई है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में टांडा थाना पुलिस ने ग्राम जाली में एक खेत पर दबिश दी। यहां कपास की फसल के बीच गांजे के 1134 पौधे मिले। इनका वजन 518.335 किलोग्राम था। पुलिस के मुताबिक इनकी कीमत करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपये है। 
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वहीं, दूसरी कार्रवाई मनावर की उमरबन चौकी पुलिस ने ग्राम करौंदिया खुर्द में की। यहां कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 150 पौधे जब्त किए, जिनका वजन 451 किलोग्राम और कीमत करीब 54 लाख 12 हजार रुपये आंकी गई है। दोनों मामलों में पुलिस ने खेत मालिकों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि अवैध खेती के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। 
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