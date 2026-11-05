एमपी: कपास और तुअर की फसल के बीच उगा रहे थे गांजा,  1.57 करोड़ के 1284 पौधे जब्त

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धार जिले में अवैध गांजा खेती के खिलाफ पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की है। कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों खेतों से कुल 1284 हरे पौधे जब्त किए हैं। इनका वजन 969.335 किलोग्राम और अनुमानित कीमत 1 करोड़ 57 लाख 12 हजार रुपये बताई गई है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में टांडा थाना पुलिस ने ग्राम जाली में एक खेत पर दबिश दी। यहां कपास की फसल के बीच गांजे के 1134 पौधे मिले। इनका वजन 518.335 किलोग्राम था। पुलिस के मुताबिक इनकी कीमत करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपये है।