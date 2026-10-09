एमपी: सीएम यादव बोले- आगर में 3800 करोड़ की मैक्केन फूड परियोजना होगी शुरू, 2 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

विज्ञापन

मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में 3800 करोड़ रुपये की मैक्केन फूड परियोजना शुरू होने जा रही है। इससे करीब 2 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को आगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के लालूखेड़ी में 200 करोड़ रुपये का आलू प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित हो रहा है। इससे क्षेत्र में आलू की खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों के लिए नए अवसर बनने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद के दौरान कहा कि आगर-मालवा में खेती के साथ पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। जिले का संतरा देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है। यहां गौपालन की परंपरा भी मजबूत है। सरकार का प्रयास है कि किसान खेती के साथ दूसरे आय के साधन भी विकसित करें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।