मध्यप्रदेश में बड़ा बदलाव: सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर का प्रभार छोड़ा, मंत्री चेतन्य काश्यप को सौंपा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 25 Nov 2026 09:30 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप को सौंप दी है। अब काश्यप के पास भोपाल, राजगढ़ और इंदौर सहित तीन जिलों का प्रभार रहेगा।
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विस्तार
प्रदेश सरकार ने इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। अब प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप इंदौर के भी प्रभारी मंत्री होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले इंदौर जिले का प्रभार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास था। अब उन्होंने यह जिम्मेदारी चेतन्य काश्यप को सौंप दी है। शासन के आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल के नाम से जारी इस निर्णय के तहत मंत्री चेतन्य काश्यप को इंदौर जिले का भी प्रभारी मंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी उनके मौजूदा विभागीय दायित्व में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अगस्त 2024 में जब मोहन यादव सरकार ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा था, तब मुख्यमंत्री ने इंदौर की जिम्मेदारी अपने पास रखी थी। उस समय चेतन्य काश्यप को भोपाल और राजगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। दिसंबर 2025 में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि जिन जिलों का प्रभार किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी उनके पास है।
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काश्यप के पास अब तीन जिलों की जिम्मेदारी
चेतन्य काश्यप वर्तमान में एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं। इंदौर का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनके पास भोपाल, राजगढ़ और इंदौर जिले की जिम्मेदारी होगी। नए आदेश से इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा, जिला प्रशासन के साथ समन्वय और सरकारी योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भी उनके पास आ जाएगी।
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काश्यप के पास अब तीन जिलों की जिम्मेदारी
चेतन्य काश्यप वर्तमान में एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं। इंदौर का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनके पास भोपाल, राजगढ़ और इंदौर जिले की जिम्मेदारी होगी। नए आदेश से इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा, जिला प्रशासन के साथ समन्वय और सरकारी योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भी उनके पास आ जाएगी।
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