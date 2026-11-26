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भोपाल में आज: मध्यप्रदेश विधानसभा में संविधान गैलरी का उद्घाटन, शाम को भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Thu, 26 Nov 2026 09:18 AM IST

सार संविधान दिवस पर गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में संविधान उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में संविधान गैलरी का उद्घाटन होगा। वहीं, शाम को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।



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