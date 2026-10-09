MP में एससी-एसटी-ओबीसी कर्मचारियों से भेदभाव की शिकायतें, बरैया ने अलग प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग उठाई

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मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ भेदभाव की शिकायतों को लेकर नया मुद्दा सामने आया है। विधायक फूलसिंह बरैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन वर्गों के कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि भेदभाव रोकने के लिए पहले भी सरकारी स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद पदोन्नति और नियुक्तियों में पक्षपात की शिकायतें सामने आती रही हैं। बरैया ने पत्र में ‘स्टेट एससी-एसटी-ओबीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल’ गठित करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायतों पर सुनवाई और जांच के लिए एक अलग मंच उपलब्ध हो सकेगा।