एमपी: 27% ओबीसी आरक्षण रद्द होने से महासभा नाराज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी; प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 से घटाकर 14 प्रतिशत किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले से ओबीसी महासभा नाराज है। संगठन ने निर्णय को ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए झटका बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। महासभा अब सरकार के आश्वासनों के बजाय अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ने की बात कह रही है। इसके लिए प्रदेशभर में आंदोलन की तैयारी भी शुरू करने की बात कही जा रही हैं। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। इसके चलते हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में रहा है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद संगठन कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर न्याय की मांग करेगा। गुर्जर ने कहा कि ओबीसी वर्ग को अब केवल आश्वासनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। संगठन अदालत में अपना पक्ष रखने के साथ ही संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष समाज को खुद करना होगा।