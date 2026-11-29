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महाराष्ट्र में बाघ, तेंदुए और संदिग्ध चीते की खाल मिलने के बाद मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वन्यजीव और पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने जब्त खाल की वैज्ञानिक और डीएनए जांच कराने के साथ यह पता लगाने की मांग की है कि संदिग्ध चीते की खाल कहां से आई और उसका शिकार किस स्थान पर किया गया।