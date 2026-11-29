एमपी: महाराष्ट्र में चीते की खाल मिलने से प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा पर उठे सवाल,सीएम और केंद्र से जांच की मांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 29 Nov 2026 10:02 AM IST
सार
महाराष्ट्र में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बाघ, तेंदुए और संदिग्ध चीते की खाल मिलने के बाद प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर खाल की डीएनए जांच, तस्करी नेटवर्क की उच्चस्तरीय जांच और कूनो-गांधी सागर में चीतों की सुरक्षा पर जवाब मांगा है।
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विस्तार
महाराष्ट्र में बाघ, तेंदुए और संदिग्ध चीते की खाल मिलने के बाद मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वन्यजीव और पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने जब्त खाल की वैज्ञानिक और डीएनए जांच कराने के साथ यह पता लगाने की मांग की है कि संदिग्ध चीते की खाल कहां से आई और उसका शिकार किस स्थान पर किया गया।
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महाराष्ट्र में कार्रवाई के दौरान मिली थीं तीन खालें
अजय दुबे ने पत्र में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने 26 नवंबर को महाराष्ट्र के पनवेल और नवी मुंबई में ऑपरेशन फेलाइन विजिल के तहत वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई की थी। इस दौरान एक बाघ, एक तेंदुए और एक संदिग्ध चीते की खाल जब्त की गई थी। मौके से .177 कैलिबर की एयर राइफल भी मिली थी। शुरुआती जांच में तेंदुए की खाल पर गोली लगने के निशान होने की बात सामने आई थी।
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डीएनए जांच से हो चीते की पहचान की पुष्टि
अजय दुबे ने मांग की है कि डीआरआई और महाराष्ट्र के मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) स्पष्ट करें कि जब्त खालों की डीएनए जांच कराई गई है या नहीं। यदि जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि यह पुष्टि हो सके कि संदिग्ध खाल वास्तव में चीते की ही है।
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कूनो के चीतों की सुरक्षा पर मांगा जवाब
दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए चीतों की रेडियो कॉलर से लगातार निगरानी की जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में चीते की संदिग्ध खाल मिलना चिंता का विषय है। जांच एजेंसियों को यह पता लगाना चाहिए कि खाल किसी विदेशी चीते की है या इसके पीछे किसी अन्य तरह की सुरक्षा चूक है। उन्होंने यह भी पूछा है कि बाघ, तेंदुए और चीते का शिकार कब और किस राज्य या वन क्षेत्र में किया गया।
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केंद्र और एनटीसीए से उच्चस्तरीय जांच की मांग
अजय दुबे ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और एनटीसीए से वन्यजीव तस्करी के पूरे नेटवर्क की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही कूनो और गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद चीतों की वर्तमान संख्या, उनकी सेहत और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। उनका कहना है कि इस मामले में स्पष्ट जानकारी सामने आने से प्रोजेक्ट चीता को लेकर लोगों का भरोसा बना रहेगा। उन्होंने पत्र में याद दिलाया है कि बाघ, तेंदुआ और चीता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक में शामिल हैं और इन्हें सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में जब्त खालों के स्रोत का पता लगाना और तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करना जरूरी है।
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महाराष्ट्र में कार्रवाई के दौरान मिली थीं तीन खालें
अजय दुबे ने पत्र में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने 26 नवंबर को महाराष्ट्र के पनवेल और नवी मुंबई में ऑपरेशन फेलाइन विजिल के तहत वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई की थी। इस दौरान एक बाघ, एक तेंदुए और एक संदिग्ध चीते की खाल जब्त की गई थी। मौके से .177 कैलिबर की एयर राइफल भी मिली थी। शुरुआती जांच में तेंदुए की खाल पर गोली लगने के निशान होने की बात सामने आई थी।
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डीएनए जांच से हो चीते की पहचान की पुष्टि
अजय दुबे ने मांग की है कि डीआरआई और महाराष्ट्र के मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) स्पष्ट करें कि जब्त खालों की डीएनए जांच कराई गई है या नहीं। यदि जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि यह पुष्टि हो सके कि संदिग्ध खाल वास्तव में चीते की ही है।
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कूनो के चीतों की सुरक्षा पर मांगा जवाब
दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए चीतों की रेडियो कॉलर से लगातार निगरानी की जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में चीते की संदिग्ध खाल मिलना चिंता का विषय है। जांच एजेंसियों को यह पता लगाना चाहिए कि खाल किसी विदेशी चीते की है या इसके पीछे किसी अन्य तरह की सुरक्षा चूक है। उन्होंने यह भी पूछा है कि बाघ, तेंदुए और चीते का शिकार कब और किस राज्य या वन क्षेत्र में किया गया।
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केंद्र और एनटीसीए से उच्चस्तरीय जांच की मांग
अजय दुबे ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और एनटीसीए से वन्यजीव तस्करी के पूरे नेटवर्क की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही कूनो और गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद चीतों की वर्तमान संख्या, उनकी सेहत और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। उनका कहना है कि इस मामले में स्पष्ट जानकारी सामने आने से प्रोजेक्ट चीता को लेकर लोगों का भरोसा बना रहेगा। उन्होंने पत्र में याद दिलाया है कि बाघ, तेंदुआ और चीता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक में शामिल हैं और इन्हें सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में जब्त खालों के स्रोत का पता लगाना और तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करना जरूरी है।