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भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में शनिवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 3-1 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया। भारत की जीत में दीपिका ने दो गोल दागे, जबकि इशिका ने एक गोल कर टीम की जीत पक्की की। इस जीत के साथ भारतीय टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि भोपाल की धरती पर भारतीय बेटियों ने इतिहास रचा है। टीम के तालमेल, लगन और जीत के संकल्प ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चीन को हराकर खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। उन्होंने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, 'शाबाश टीम इंडिया।'