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महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को पांच-पांच लाख रुपये देने का ऐलान किया है। इस तरह पूरी टीम को कुल एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, टीम के प्रत्येक सहयोगी स्टाफ सदस्य को ढाई-ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्टेडियम में चीन को 3-1 से हराकर खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को विजेता ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि आज रोम-रोम में रोमांच का अनुभव हो रहा है। हमारी बेटियों ने अद्भुत खेल दिखाया है। ऐसा लग रहा है मानो हमारा स्वर्णिम युग फिर से लौट आया हो। वही आनंद, उत्साह और रोमांच एक बार फिर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि देने का उद्देश्य बेटियों को इसी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे देश का नाम रोशन करें और नई ऊंचाइयां हासिल करें।