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भोपाल में आज: रविवार को भी खुलेंगे तीन डाकघर, सीएम मोहन यादव सुनेंगे मन की बात, दोपहर में करेंगे समीक्षा बैठक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sun, 29 Nov 2026 09:34 AM IST

सार भोपाल में रविवार को कई महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी। भोपाल के तीन प्रमुख डाकघर रविवार को भी आधार सेवाओं के लिए खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और दोपहर में समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल आलमी तबलीगी इज्तिमा स्थल का निरीक्षण करेंगे। शहर में जागृत हिंदू मंच की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा।



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