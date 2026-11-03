भोपाल में कल भाजपा की शक्ति प्रदर्शन पदयात्रा, नड्डा-मोहन यादव होंगे शामिल; एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य

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लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ के नारे के साथ भाजपा बुधवार को भोपाल में बड़ी पदयात्रा निकालने जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल शामिल होंगे। पार्टी ने इस आयोजन के जरिए राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की है। पदयात्रा में करीब एक लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। पदयात्रा सुबह 10 बजे टीटी नगर स्थित अटल पथ, प्लेटिनम प्लाजा से शुरू होगी और रोशनपुरा तक पहुंचेगी। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों और खेल संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।