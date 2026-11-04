मध्य प्रदेश में 3062 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती: 10वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 16 नवंबर से आवेदन शुरू

मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग 3062 ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती करने जा रहा है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग पांच वर्ष के लंबे अंतराल के बाद यह भर्ती और चयन प्रक्रिया पुनः आरंभ कर रहा है। विभाग चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल तथा समयबद्ध बनाने के लिए एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती हैं।

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स्वास्थ्य विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदिका का संबंधित ग्राम की स्थायी निवासी और विवाहित महिला होना अनिवार्य किया है। आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास तय की गई है। जिला प्रशासन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्वास्थ्य समिति की निगरानी में चयन की पूरी कार्रवाई संपन्न कराएगा। समिति ग्रामवार संख्या और चयन के लिए चिह्नित गांवों के आधार पर ही आशा कार्यकर्ताओं का चुनाव करेगी। इस दौरान चयन समिति निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और प्राथमिकताओं के सभी मापदंडों का कड़ाई से पालन करेगी।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को अधिकारी 17 से 25 दिसंबर 2026 तक संबंधित ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ग्रामसभा 26 दिसंबर 2026 से 18 जनवरी 2027 तक पात्र उम्मीदवारों के चयन संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित करके आगे भेजेगी। इसके पश्चात संबंधित अधिकारी विकासखंड स्तर पर 19 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण करेंगे। ब्लॉक स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी 6 से 25 फरवरी 2027 तक जिला स्तर पर अपील प्राप्त कर उनका समाधान करेंगे।जिला स्वास्थ्य समिति 26 फरवरी से 5 मार्च, 2027 के बीच चयन प्रस्तावों पर अंतिम अनुमोदन देने की प्रक्रिया पूरी करेगी। समिति से अंतिम स्वीकृति मिलने के पश्चात ही संबंधित अधिकारी अभ्यर्थियों को चयन आदेश जारी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी चयन प्रक्रिया 5 मार्चतक अनिवार्य रूप से संपन्न कर लेगा। इसके बाद अधिकारी चयनित आशा कार्यकर्ताओं की संपूर्ण जानकारी तथा आवश्यक दस्तावेज एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से राज्य मुख्यालय भेजेंगे। राज्य स्तर पर अभिलेखों के सत्यापन तथा अनुमोदन के उपरांत विभाग 6 से 20 मार्च, 2027 तक आशा पोर्टल से कार्यकर्ताओं की आईडी बनाने का अनुरोध करेगा।