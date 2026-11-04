भोपाल: पांच मौतों से पहले ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के जाल में उलझा था नरेंद्र,दो महिलाओं पर परिजनों ने लगाए आरोप

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भोपाल के मालीखेड़ी में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में अब नरेंद्र साहू की जिंदगी से जुड़े ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं, जो इस सामूहिक हत्याकांड और आत्महत्या की गुत्थी को और उलझा रहे हैं। मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने वाले नरेंद्र के पीछे पुलिस को आर्थिक तंगी के साथ ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के संभावित कनेक्शन भी मिले हैं। परिजनों ने दो महिलाओं पर नरेंद्र को मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि नेहा नाम की महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जबकि सिमर नाम की महिला से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था। इसके अलावा नरेंद्र के एक दोस्त से ब्याज पर रकम लेने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब इन आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित लोगों से पूछताछ, आर्थिक लेनदेन और मोबाइल रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है।