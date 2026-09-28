फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal: Collector Forms 4-Member Panel to Probe Death of BJYM Leader Due to Electric Shock

भोपाल: करंट से भाजयुमो नेता की मौत की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित, पांच दिन में देगी रिपोर्ट

Mon, 28 Sep 2026 11:28 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 28 Sep 2026 11:28 PM IST
सार

भोपाल में करंट लगने से भाजयुमो नेता दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने चार अधिकारियों की समिति बनाई है, जिसे पांच दिन में हादसे की रिपोर्ट देनी होगी। वहीं, बार एसोसिएशन के सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की हैं। 

विज्ञापन
Bhopal: Collector Forms 4-Member Panel to Probe Death of BJYM Leader Due to Electric Shock
मृतक दिव्यऋषि तिवारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) भोपाल महानगर के जिला महामंत्री और युवा अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल कलेक्टर की ओर से घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को पांच दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यऋषि तिवारी की मौत बिजली के खंभे से करंट लगने के बाद हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मामले की जांच और वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें खंभा नगर निगम का बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि खंभे में करंट कैसे आया इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं, सोमवार को बार एसोएिशन के पदाधिकारी एमपी नगर थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी: आखिरी कॉल के बाद इन्फ्लुएंसर निधि का भावुक पोस्ट, कमरे में हुईं बंद; मोबाइल से तलाशे जा रहे मौत के सुराग
विज्ञापन


चार अधिकारियों की टीम करेगी जांच
भोपाल कलेक्टर की ओर से गठित जांच समिति में अपर कलेक्टर सुमित पांडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा, बिजली विभाग के कार्यपालिका नियंत्रक मोहम्मद जावेद और अधीक्षण अभियंता प्रदीप सिंह चौहान को शामिल किया गया है। समिति हादसे के कारणों, बिजली के खंभे और विद्युत व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी। साथ ही घटना में किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। समिति को पांच दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन




ये भी पढ़ें-  एमपी: सोनू सिंह के संपर्क में कैसे आई निधि, मां ने खोले सारे राज, सिंगरौली में बना रही थी बड़ा सा 'ड्रीम हाउस'

मुख्यमंत्री ने जताया दुख
घटना पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने दिव्यऋषि तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना को लेकर जिला प्रशासन को जांच कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को यह दु:ख सहन करने का संबल प्रदान करें।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed