भोपाल: करंट से भाजयुमो नेता की मौत की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित, पांच दिन में देगी रिपोर्ट

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भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) भोपाल महानगर के जिला महामंत्री और युवा अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल कलेक्टर की ओर से घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को पांच दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यऋषि तिवारी की मौत बिजली के खंभे से करंट लगने के बाद हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मामले की जांच और वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें खंभा नगर निगम का बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि खंभे में करंट कैसे आया इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं, सोमवार को बार एसोएिशन के पदाधिकारी एमपी नगर थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की।