मध्यप्रदेश: बीजेवायएम नेता दिव्य ऋषि तिवारी की करंट से मौत में एफआईआर, अज्ञात पर गैर इरादतन हत्या का केस

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भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवायएम) भोपाल महानगर के जिला महामंत्री और युवा अधिवक्ता दिव्य ऋषि तिवारी की करंट लगने से मौत के मामले में एमपी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद अब पुलिस जांच के साथ जिला प्रशासन की जांच भी चल रही है। दिव्य ऋषि तिवारी की मौत बिजली के खंभे से करंट लगने के बाद हुई थी। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि खंभा नगर निगम का है। हालांकि, खंभे में करंट कैसे आया और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पुलिस और प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है।