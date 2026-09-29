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मध्य प्रदेश: सुसनेर नगर परिषद में 75.96% मतदान, प्रदेश के पंचायत उपचुनाव में 56.62% लोगों ने डाले वोट

Tue, 29 Sep 2026 09:13 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 29 Sep 2026 09:13 PM IST
सार

एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर 75.96% और पंचायत उपचुनाव में 56.62% मतदान दर्ज किया गया।

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MP: 75.96% Voting in Susner Civic Polls, 56.62% Turnout in Panchayat Bypolls
निर्वाचन सदन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। आगर-मालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक 75.96 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं, प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए औसत 56.62 प्रतिशत मतदान हुआ। आगर मालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान के बाद अब सभी की नजर मतगणना पर है। यहां 3 अक्तूबर को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रदीप सोनी और कांग्रेस के विष्णु पाटीदार आमने-सामने हैं।
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पंचायत के इन पदों पर हुआ चुनाव
पंचायत उपचुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 7 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 28 पद, सरपंच के 110 पद और पंच के 4090 पद शामिल थे। इन पदों के लिए अलग-अलग पंचायत क्षेत्रों में मतदान कराया गया। पंचायत चुनाव में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम से वोटों की गिनती संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर होगी। 
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3 अक्तूबर से शुरू होगी मतगणना
सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतगणना 3 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम भी इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं, जिला पंचायत सदस्य और पंच पदों के चुनाव परिणाम 5 अक्तूबर को सुबह 10:30 बजे घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में मतदान के बाद अब उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की नजर मतगणना पर है। सुसनेर में नगर परिषद अध्यक्ष पद का परिणाम भी 3 अक्तूबर को सामने आएगा। 

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110 सरपंच पदों में 79 पर वोटिंग
प्रदेश में 110 सरपंच पदों के लिए उपचुनाव होना था। इनमें से 21 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चार पदों पर न्यायालय की रोक है। ऐसे में अब 79 सरपंच पदों के लिए मतदान कराया गया। जिला पंचायत सदस्य के सात पदों के लिए उपचुनाव होना था, इनमें रायसेन के दो पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं।
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