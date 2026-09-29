मध्य प्रदेश: सुसनेर नगर परिषद में 75.96% मतदान, प्रदेश के पंचायत उपचुनाव में 56.62% लोगों ने डाले वोट

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प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। आगर-मालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में सर्वाधिक 75.96 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं, प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए औसत 56.62 प्रतिशत मतदान हुआ। आगर मालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान के बाद अब सभी की नजर मतगणना पर है। यहां 3 अक्तूबर को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रदीप सोनी और कांग्रेस के विष्णु पाटीदार आमने-सामने हैं।