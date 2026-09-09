एमपी में मूंग उपार्जन घोटाला: किसानों के खेत का कराया फर्जी रजिस्ट्रेशन,बाजार से सस्ती मूंग खरीद सरकार को बेची

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रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने ऐसे किसानों के खेतों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करा दिया, जिन्होंने समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए पंजीयन कराया ही नहीं था। इसके बाद बाजार और मंडी से सस्ती कीमत पर मूंग खरीद कर उसे किसानों के नाम पर सरकारी उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बरेली तहसील निवासी रंजीत ठाकुर, श्रीराम ठाकुर और गौरव ठाकुर के समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं। आरोपियों पर करीब 13 लाख 35 हजार रुपए का अनुचित लाभ कमाने और शासन को इतनी ही राशि के नुकसान पहुंचाने का आरोप हैं। इस मामले ईओडब्ल्यू की जांच जारी हैं।